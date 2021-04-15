Во встроенном браузере Windows появился детский режим

Новая опция бесплатна и встроена в Microsoft Edge. Когда режим активирован, дети смогут увидеть только одобренные родителями сайты или те ресурсы, что были выбраны самой Microsoft. Их можно настроить в зависимости от возраста ребёнка. Сейчас в Edge есть два варианта: на 5-8 лет и на 9-12 лет. Во втором случае браузер предлагает больше интересных статей и новостей для детей по таким темам, как животные, наука и забавные факты.

Родители могут выбрать детский режим, нажав на специальную иконку профиля в правом верхнем углу окна браузера. Kids Mode также меняет интерфейс программы, делая его более ярким. Дети не смогут случайно сменить режим, так как для этого нужно ввести данные учётной записи родителей.