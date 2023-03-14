Компьютеры
17:00, 14 марта 2023
1 мин.

Во встроенный браузер Windows внедрили чат-бота с ИИ

Никто не хочет отставать в этой отрасли

Microsoft начала развёртывание своего чат-бота Bing AI на боковой панели браузера Edge. Это касается стабильных версий программы как для Windows, так и для macOS.

Во встроенный браузер Windows внедрили чат-бота с ИИ

Фото: Microsoft

В браузере появилась большая кнопка Bing, и при наведении курсора или нажатии на неё активируется новый интерфейс чат-бота Bing. Если вы являетесь участником предварительной версии Bing, вы можете использовать чат, чтобы задавать вопросы боту или генерировать тексты.

Во встроенный браузер Windows внедрили чат-бота с ИИ

Microsoft

Можно также попросить бота обобщить информацию о товарах на сайте, сравнить что-то и т. д.

Ожидается, что Microsoft представит дополнительные аналогичные функции на мероприятии AI for Work в четверг.

Новости партнеров
Новости партнеров