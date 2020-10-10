Военные США атаковали русскоязычных хакеров

Сеть заражена вредоносной программой Trickbot. Она чаще всего распространяется через спамерские письма. В итоге Trickbot даёт операторам вымогательского ПО доступ к заражённым системам.

Сообщается, что из-за атаки США работоспособность сети была временно нарушена. Американское Киберкомандование не собиралось полностью отключить ботнет, но считает, что даже временные неполадки отвлекли злоумышленников. Судя по всему, специалисты намерены проводить подобные операции постоянно.

Ранее стало известно, что на компьютеры, заражённые Trickbot, загрузили новый файл конфигурации. Он «сломал» ботнет — тот принимал команды сам с себя, с адреса 127.0.0.1. Из-за этого некоторые участки сети перестали корректно работать.