Опубликовано 31 марта 2026, 12:44


Военные США безуспешно потратили 16 лет и миллиарды долларов на GPS-проект

Пентагон может отказаться от проекта Raytheon по управлению GPS
Министерство обороны США рассматривает возможность прекращения или сокращения крупного проекта по модернизации системы управления военными спутниками GPS, заявили СМИ. Речь идет о программе OCX, над которой Raytheon работает уже около 16 лет.
Изначально проект должен был обновить управление спутниками и сделать систему более «современной и надежной». Контракт был заключен еще в 2010 году, а завершение планировалось к 2018 году. Однако сроки сильно сдвинулись, да и стоимость выросла с примерно 1,5 до более чем 6 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что в 2025 году военные вроде как приняли первую рабочую версию системы, при тестировании обнаружилось «множество технических проблем». Они до сих пор не решены полностью.

Из-за этого Пентагон якобы рассматривает альтернативный вариант: использовать уже существующую систему управления GPS, которую ранее модернизировали как временное решение. Сейчас она может стать основной, если в нее встроят часть наработок из проекта OCX.

Источник:spacenews
Автор:Максим Многословный
