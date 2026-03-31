Военные США безуспешно потратили 16 лет и миллиарды долларов на GPS-проект

Изначально проект должен был обновить управление спутниками и сделать систему более «современной и надежной». Контракт был заключен еще в 2010 году, а завершение планировалось к 2018 году. Однако сроки сильно сдвинулись, да и стоимость выросла с примерно 1,5 до более чем 6 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что в 2025 году военные вроде как приняли первую рабочую версию системы, при тестировании обнаружилось «множество технических проблем». Они до сих пор не решены полностью.

Из-за этого Пентагон якобы рассматривает альтернативный вариант: использовать уже существующую систему управления GPS, которую ранее модернизировали как временное решение. Сейчас она может стать основной, если в нее встроят часть наработок из проекта OCX.