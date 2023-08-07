Восемь лучших блоков питания для игрового компьютера в 2023 г.

Montech Century 550w\650w\850w | Montech gamma ii. Его стоимость колеблется от 6 до 8 тысяч рублей. Под крышкой у блока питания качественная платформа и японские конденсаторы. Такая же платформа используется в DeepCool DQ850.

Montech Gamma II будет по всем параметрам хуже, чем Montech Century, но платформа на нём та же. Конденсаторы при этом - японские. Брать этот блок питания или нет, решайте исходя из цены (оптимальной будет версия на 750 Вт за примерно 6 тысяч рублей).