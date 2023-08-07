Восемь лучших блоков питания для игрового компьютера в 2023 г.Все они имеют разную мощность
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале «Техно-Грааль» эксперты перечислили лучшие на сегодняшний день блоков питания для игр. Причём все модели относятся к разным ценовым категориям и обладают разной мощностью.
MSI MEG Ai1300P PCIE5 1300W Platinum. У него имеются цифровые контроллеры, а также мощный узел APFC MSI 1300P на улучшенной полуцифровой платформе CVT. В целом этот блок питания способен работать под сильной нагрузкой 24 часа в сутки. Полным аналогом этой модели является Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 1200W Platinum.
Chieftec POLARIS PRO PPX-1300FC-A3 1300W Platinum ATX 3.0. Этот блок питания может предложить отличный запас в плане конденсаторов и силовых элементов. Здесь стоят два высоковольтных японских конденсатора, в том числе полимерный.
DeepCool PX850G [R-PX850G-FC0B-EU]\DeepCool PX1000G [R-PXA00G-FC0B-EU]\DEEPCOOL PX1200G [R-PXC00G-FC0B-EU] | Montech TITAN GOLD 850 [TIS0124]\1000 [TIS0125]\1200 [TIS0126]. Отличаются блоки питания DeepCool друг от друга только мощностью. Работают они на платформе CVT с полностью японскими конденсаторами. В том числе с неплохим количеством полимерных конденсаторов. Если вы хотите, чтобы блок питания работал тихо или бесшумно, то обратите внимание на модели с мощностью 1000 и 1200 Вт. Почти полным аналогом этого варианта блока питания будет Montech TITAN GOLD.
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 [PPS-850FC-A3]\PPS-1050FC-A3 [PPS-1050FC-A3]\PPS-1250FC-A3 [PPS-1250FC-A3]. В целом этот блок питания неплохой. Но если бы стоил на 3 тысячи дешевле (сейчас его цена - от 12 тысяч рублей), то был бы вообще отличным выбором за свою цену.
Montech Century 550w\650w\850w | Montech gamma ii. Его стоимость колеблется от 6 до 8 тысяч рублей. Под крышкой у блока питания качественная платформа и японские конденсаторы. Такая же платформа используется в DeepCool DQ850.
Montech Gamma II будет по всем параметрам хуже, чем Montech Century, но платформа на нём та же. Конденсаторы при этом - японские. Брать этот блок питания или нет, решайте исходя из цены (оптимальной будет версия на 750 Вт за примерно 6 тысяч рублей).
Chieftec Core BBS-700S ATX 700W GOLD\Xilence Performance X XN072 650W [XP650R9]. Это один из самых недорогих блоков питания с золотым сертификатом. Конденсаторы у него тайваньские, но качественные. Вертушка у блока питания тихая.
GIGABYTE 650W ATX (P650B). Он стоит примерно 5 тысяч рублей. Это самый недорогой блок питания, в котором полностью японские конденсаторы. Система охлаждения у него довольно тихая. В целом эта модель уже проверена временем и её брать точно можно.
1STPLAYER DK PREMIUM 600W BRONZE PS-600AX\PS-700AX. Из минусов этой модели - большое количество конденсаторов Азия в низковольтной части. Клоны данного блока питания - DeepCool PF700 и PF750. Но стоят эти клоны куда дороже. Помните также, что 1STPLAYER DK PREMIUM 600W - бюджетный блок питания, который обладает некоторыми преимуществами по сравнению с конкурентами.