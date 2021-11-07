Восемь ожидаемых функций, которые так и не появились в Windows 11

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Восемь ожидаемых функций, которые так и не появились в Windows 11Все они - довольно очевидные
В начале октября компания Microsoft начала внедрять Windows 11. Однако в новую версию операционной системы некоторые полезные функции так и не включили. Какие - об этом рассказал в статье на Overclockers пользователь Артур396.
Несмотря на то что Windows 11 предлагает, как пишет автор, некоторые новые полезные функции (более простое создание виртуальных рабочих столов, наличие виджетов, возможность загрузки Android-приложений, улучшенные возможности Microsoft Teams), есть такие изменения, которые многие надеялись увидеть. Но эти надежды так и не оправдались.
- Вертикальное расположение панели задач. То есть в левой или правой части экрана. Но в итоге находится эта панель внизу - посередине.
- Компьютерная видеосъёмка для веб-камер. Поскольку многие сейчас стали работать удалённо, они нередко используют для онлайн-встреч камеру. И было бы неплохо, как в iPhone 12 Pro или последних моделях Pixel, иметь возможность улучшать качество изображения.
- Более быстрое обновление Windows. Пользователь считает, что было бы гораздо удобнее, если бы обновление происходило в фоновом режиме. Подобное есть на Chrome OS.
- Быстрое завершение работы, перезапуск и пробуждение из спящего режима. К сожалению, Microsoft по поводу увеличения скорости этих процессов не говорила ничего.
- Три пальца на тачпаде для перетаскивания. Такая функция есть на Mac OS. В Windows же, чтобы перетащить предмет, нужно нажать два раза.
- Более простое изменение направления прокрутки мыши. В Windows для этого придётся войти в реестр, а вот MacOS даёт возможность изменить этот параметр в системных настройках.
- Упрощённое создание учётных записей пользователей. В Windows 11 Home нужно для этого иметь учётную запись Microsoft и интернет.
- Улучшенная настройка нескольких камер, веб-камер, микрофонов и гарнитур. При использовании нескольких устройств сразу на Windows 10 возникают проблемы: например, система может попросить отключить одно из устройств. В Windows 11 изменений в этом плане также не будет.
Источник: Overclockers