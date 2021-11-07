Восемь ожидаемых функций, которые так и не появились в Windows 11

Все они - довольно очевидные

В начале октября компания Microsoft начала внедрять Windows 11. Однако в новую версию операционной системы некоторые полезные функции так и не включили. Какие - об этом рассказал в статье на Overclockers пользователь Артур396.