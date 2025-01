Восемь ядер играм не нужны: Ryzen 5 9600X выступил на равных с Ryzen 7 7700

Всего тестировались девять игр. Это Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NFS Unbound, Stalker 2, The last of Us. Part 1, Escape From Tarkov, Call Of Duty WarZone, CS 2.

Cyberpunk 2077 тестировалась с впечатляющим пресетом, без лучей. Разница в этой игре между Ryzen 5 9600X и 7700 — 9%.

В Hogwarts Legacy на ультра-настройках с лучами 9600X оказался быстрее 7700 на 2%. Похожая ситуация в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на очень высоком пресете с лучами отражения: но 9600X опережает на 9%.

В NFS Unbound процессоры выдают одинаковый FPS, в Stalker 2 на 1% быстрее 9600X, в The last of Us — на 8% быстрее 7700.

Escape From Tarkov шла с ультра-графикой. В результате 9600X в одной и той же сцене опережал конкурента примерно на 25%.

В Call Of Duty WarZone после включения генерации кадров FPS у 9600X оказался на 15% больше, чем у 7700.

CS 2 запускалась со средним пресетом. В ней R5 9600X был быстрее на 8%, чем R7 7700.

С разгоном в Cyberpunk разница между процессорами сократилась до 4%, в Hogwarts она выросла с 2% в стоке до 3%, в Miles Morales и Stalker 2 разница осталась той же, в NFS она составила 2%, в The last of Us — 7%, в Escape From Tarkov — 49%, в Call Of Duty — 21%, в CS 2 — 12%.