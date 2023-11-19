Восхождение Radeon к славе: названы лучшие видеокарты AMD всех времен

Tom's Hardware предложило вернуться к легендарной модели Radeon HD 7970, которая стала переломным моментом в противостоянии с Nvidia и ее GTX 680, которая вышла чуть позже. Это ознаменовало возрождение AMD в гонке GPU.

Но корни доминирования Radeon уходят еще глубже, о чем возвестила революционная модель Radeon 9700 Pro. Хотя этот GPU появился еще до приобретения компанией AMD компании ATI, он положил начало современным игровым флагманам, побив рекорды и утвердив свое превосходство. Не стоит забывать и о HD 5870, воплотившей в себе стратегию AMD с малыми корпусами, которой бросила вызов GTX 480 от Nvidia.

В источнике вы сможете окунуться в ностальгию по славной истории Radeon, от аутсайдера RX 480 до новаторской 9700 Pro.