Восьмиядерные процессоры Intel и AMD сравнили в 32 играх

Авторы пришли к выводу, что Ryzen 7 5800X демонстрирует более стабильную производительность. При худшем сценарии 5800X был на 2% медленнее, чем 11700K. Такая разница, впрочем, не имеет значения. В большинстве протестированных игр конкуренты выступали на одном уровне. В восьми играх Ryzen обеспечил значительный прирост производительности.

В общем, что касается игр, то оба процессора можно назвать достойными. Но если рассуждать в целом, Ryzen 7 5800X показывает себя лучше. Он, например, более энергоэффективен.