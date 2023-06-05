Восьмиядерный AMD FX-8350 сравнили с шестиядерным Ryzen 5 5600X. Это разгром

Восьмиядерный AMD FX-8350 сравнили с шестиядерным Ryzen 5 5600X. Это разгромВот каких результатов в современных играх удалось достичь
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Hardware Tested эксперты узнали, какой производительности стоит ожидать в играх от Ryzen 5 5600X и AMD FX-8350.
Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 53 к/с (с FX 8350) и 132 к/с (с R5 5600X). Минимальный FPS находился при этом на уровне 37 к/с и 114 к/с соответственно, максимальный - 73 к/с и 163 к/с.
Игра Apex Legends шла в Full HD на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность составляла 180 к/с и 234 к/с (с FX 8350 и R5 5600X соответственно), минимальная - 148 к/с и 167 к/с, максимальная - 253 к/с и 281 к/с.
В Battlefield 5 с высоким пресетом в 1080p удалось получить в среднем 60 к/с (FX 8350) и 120 к/с (R5 5600X), минимально - 41 и 94 к/с, максимально - 90 и 151 к/с.
CS:GO тоже шла с высоким пресетом и в Full HD. Средняя частота кадров в этой игре составляла 144 к/с (с FX 8350) и 603 к/с (с R5), минимальная - 81 и 135 к/с соответственно, максимальная - 222 к/с и 836 к/с.
God Of War запускалась в 1080p с графикой Original. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с и 163 к/с (с AMD FX 8350 и Ryzen 5 5600X соответственно), минимальный - 46 и 128 к/с, максимальный - 61 и 190 к/с.
GTA 5 тестировалась с высоким пресетом в Full HD. В среднем в ней производительность находилась на уровне 54 к/с (с FX 8350) и 184 к/с (с Ryzen 5 5600X), минимальная - на уровне 17 к/с и 136 к/с соответственно, максимальная - на уровне 87 к/с и 189 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась с графикой Epic в 1080p. Средняя частота кадров в этом проекте составляла 56 к/с (FX 8350) и 101 к/с (R5 5600X), минимальная - 44 к/с и 92 к/с, максимальная - 73 к/с и 115 к/с.
Rainbow Six Siege шла на настройках графики High в Full HD. Средняя производительность в этой игре равнялась 160 к/с и 477 к/с (с FX 8350 и R5 5600X), минимальный FPS - 116 к/с и 353 к/с соответственно, максимальный - 239 к/с и 612 к/с.
Rust шла с параметрами 1/100. Средняя производительность в ней находилась на уровне 62 к/с (FX 8350) и 170 к/с (R5 5600X), минимальная - 55 к/с и 152 /с, максимальная - 77 к/с и 199 к/с.
Valheim запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров находилась в районе 81 к/с (FX 8350) и 159 к/с (R5 5600X), минимальная производительность составляла 42 к/с и 142 к/с соответственно, максимальная - 110 к/с и 204 к/с.
Игра Witcher 3 шла на ультра-настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 64 к/с и 95 к/с (с FX 8350 и R5 5600X соответственно), минимальная - 49 к/с и 81 к/с, максимальная - 79 к/с и 108 к/с.
Вывод
Во всех протестированных современных играх лидировал процессор Ryzen 5 5600X, причём с довольно большим отрывом. Он составлял 152% (88 к/с и 222 к/с).
Характеристики конфигурации с FX 8350:
- процессор AMD FX 8350 (stock OC);
- видеокарта Gigabyte Aorus Extreme RTX 3070 8GB;
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики конфигурации с R5 5600X:
- процессор Ryzen 5 5600X;
- видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).