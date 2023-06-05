Восьмиядерный AMD FX-8350 сравнили с шестиядерным Ryzen 5 5600X. Это разгром

Cyberpunk 2077 запускалась в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 53 к/с (с FX 8350) и 132 к/с (с R5 5600X). Минимальный FPS находился при этом на уровне 37 к/с и 114 к/с соответственно, максимальный - 73 к/с и 163 к/с.

Игра Apex Legends шла в Full HD на высоких настройках графики. В среднем в ней производительность составляла 180 к/с и 234 к/с (с FX 8350 и R5 5600X соответственно), минимальная - 148 к/с и 167 к/с, максимальная - 253 к/с и 281 к/с.

В Battlefield 5 с высоким пресетом в 1080p удалось получить в среднем 60 к/с (FX 8350) и 120 к/с (R5 5600X), минимально - 41 и 94 к/с, максимально - 90 и 151 к/с.

CS:GO тоже шла с высоким пресетом и в Full HD. Средняя частота кадров в этой игре составляла 144 к/с (с FX 8350) и 603 к/с (с R5), минимальная - 81 и 135 к/с соответственно, максимальная - 222 к/с и 836 к/с.

God Of War запускалась в 1080p с графикой Original. Средний FPS в этой игре находился на уровне 52 к/с и 163 к/с (с AMD FX 8350 и Ryzen 5 5600X соответственно), минимальный - 46 и 128 к/с, максимальный - 61 и 190 к/с.

GTA 5 тестировалась с высоким пресетом в Full HD. В среднем в ней производительность находилась на уровне 54 к/с (с FX 8350) и 184 к/с (с Ryzen 5 5600X), минимальная - на уровне 17 к/с и 136 к/с соответственно, максимальная - на уровне 87 к/с и 189 к/с.