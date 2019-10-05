Восьмиядерный процессор AMD Ryzen подешевел до минимального уровня

Сообщается, что в американских магазинах Ryzen 7 2700X можно найти за $195, а в европейских — за 90-200 евро. На старте продаж модель стоила $330. Журналисты считают, что снижение цен — инициатива самой AMD, а не продавцов.

Таким образом, когда-то топовый Ryzen 7 2700X можно купить примерно за такую же цену, что и новый шестиядерный Ryzen 5 3600. А он, что вполне предсказуемо, уступает старому процессору в тестах на производительность.