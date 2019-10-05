Компьютеры
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Восьмиядерный процессор AMD Ryzen подешевел до минимального уровня
Он прошлогодний
В прошлом году AMD выпустила восьмиядерный процессор Ryzen 7 2700X. Его прозвали лучшим решением компании из-за соотношения цена/качество. Теперь же, после выхода нового поколения процессоров Ryzen, стоимость его обрушилась.
Сообщается, что в американских магазинах Ryzen 7 2700X можно найти за $195, а в европейских — за 90-200 евро. На старте продаж модель стоила $330. Журналисты считают, что снижение цен — инициатива самой AMD, а не продавцов.
Таким образом, когда-то топовый Ryzen 7 2700X можно купить примерно за такую же цену, что и новый шестиядерный Ryzen 5 3600. А он, что вполне предсказуемо, уступает старому процессору в тестах на производительность.
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