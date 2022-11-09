Вот как правильно чистить компьютерную мышь самостоятельно

Очистка компьютерной мыши вообще должна проводиться регулярно. Кроме того, она может быть внешней и внутренней.

При внешней чистке (её нужно проводить как минимум один или два раза в месяц) необходимо при помощи зубочистки пройтись по всем труднодоступным местам, различные углубления рекомендуется очищать при помощи сухой ватной палочки, а после этого - протереть всю поверхность мыши ватным диском или не ворсистой тканью, смоченной в спиртосодержащем растворе (лучше всего - в изопропиловом спирте с концентрацией не более 75 %).