Вот как правильно чистить компьютерную мышь самостоятельно

Вот как правильно чистить компьютерную мышь самостоятельноВажно это делать регулярно
Чистить компьютерную мышь от различных загрязнений нужно примерно один-два раза в месяц. Но делать это тоже нужно правильно, чтобы ничего не повредить.
Очистка компьютерной мыши вообще должна проводиться регулярно. Кроме того, она может быть внешней и внутренней.
При внешней чистке (её нужно проводить как минимум один или два раза в месяц) необходимо при помощи зубочистки пройтись по всем труднодоступным местам, различные углубления рекомендуется очищать при помощи сухой ватной палочки, а после этого - протереть всю поверхность мыши ватным диском или не ворсистой тканью, смоченной в спиртосодержащем растворе (лучше всего - в изопропиловом спирте с концентрацией не более 75 %).
Внутренние детали мышки нужно тоже очищать регулярно: хотя бы 1 раз в год. О загрязнении внутренних элементов могут говорить такие признаки, как залипание кнопок, трудности с прокручиванием колёсика, неправильная работа сенсора.
Для очищения внутренних элементов нужно осторожно отсоединить плату с колёсиком от других элементов корпуса. После этого вы можете при помощи мыльного раствора и нетвёрдой щётки почистить все пластиковые элементы, которые не имеют проводов и частей микросхем. Чтобы очистить схему, нужно будет использовать изопропиловый либо другой технический спирт. Такой спирт в небольшом количестве наносится на краешек диска либо ватную палочку, а затем им протирается вся поверхность.