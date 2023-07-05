Вот как тянет игры в 2023 году полноценная RX 580 8 ГБ, а не эти ваши 2048SP

Вот как тянет игры в 2023 году полноценная RX 580 8 ГБ, а не эти ваши 2048SPПроверили её в 14 проектах
Автор YouTube-канала Hardware Tested протестировал в современных играх в 1080p RX 580 8 ГБ. Чего от неё можно ожидать?
Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 61 к/с, максимальная - 78 к/с, минимальная - 50 к/с.
Fortnite Chapter 4 запускалась на высоких настройках с TAA. В среднем в этой игре производительность равнялась 37 к/с. Максимально при этом удавалось получить 43 к/с, минимально - 30 к/с.
В GTA 5 с пресетом High средний FPS составил 132 к/с, максимальный - 167 к/с, минимальный - 104 к/с.
PUBG шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этом случае составляла 83 к/с. Максимальный показатель FPS равнялся также 95 к/с, минимальный - 66 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла с графикой Epic. Средняя частота кадров здесь равнялась 38 к/с, максимальная - 43 к/с, минимальная - 35 к/с.
Rainbow Six Siege запускалась с пресетом High. В среднем производительность в данной игре находилась на уровне 189 к/с. Максимальный FPS равнялся здесь 248 к/с, минимальный - 146 к/с.
В Rust с настройками 1/100 средняя частота кадров составляла 85 к/с, max - 98 к/с, min - 71 к/с.
Valheim запускалась на высоких настройках графики со средней частотой кадров 49 к/с. Максимально в ней удалось достичь 55 к/с, минимально - 30 к/с.
Warzone 2.0 шла с пресетом High/Medium. В ней средний FPS находился на уровне 58 к/с, минимальный - 53 к/с, максимальный - 74 к/с.
В The Witcher 3 на ультра-настройках средняя производительность равнялась 51 к/с, максимальная - 62 к/с, минимальная - 44 к/с.
Apex Legends запускалась с пресетом High. Средняя частота кадров в ней составляла 98 к/с, максимум же удалось получить 132 к/с, минимум - 80 к/с.
В Battlefield 5 с графикой High средний FPS равнялся 73 к/с, минимальный - 44 к/с, максимальный - 85 к/с.
CS:GO шла на высоких настройках графики. В среднем частота кадров в этой игре составляла 274 к/с. Максимум можно было получить при этом 405 к/с, минимум - 25 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 запускалась с высокой графикой. Средний FPS здесь составлял 48 к/с, максимальный - 60 к/с, минимальный - 41 к/с.
Вывод
В целом в современных играх вы в среднем сможете с RX 580 и Ryzen 7 3700X получить 91 к/с.
Характеристики сборки:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта XFX RX 580 8GB (driver version: 23.5.2);
- оперативная память Team Group XTreem 16GB (2x8) 3200MHz CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS B450-F;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).