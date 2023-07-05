Вот как тянет игры в 2023 году полноценная RX 580 8 ГБ, а не эти ваши 2048SP

Forza Horizon 5 шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 61 к/с, максимальная - 78 к/с, минимальная - 50 к/с.

Fortnite Chapter 4 запускалась на высоких настройках с TAA. В среднем в этой игре производительность равнялась 37 к/с. Максимально при этом удавалось получить 43 к/с, минимально - 30 к/с.

В GTA 5 с пресетом High средний FPS составил 132 к/с, максимальный - 167 к/с, минимальный - 104 к/с.

PUBG шла на высоких настройках графики. Средняя производительность в этом случае составляла 83 к/с. Максимальный показатель FPS равнялся также 95 к/с, минимальный - 66 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла с графикой Epic. Средняя частота кадров здесь равнялась 38 к/с, максимальная - 43 к/с, минимальная - 35 к/с.

Rainbow Six Siege запускалась с пресетом High. В среднем производительность в данной игре находилась на уровне 189 к/с. Максимальный FPS равнялся здесь 248 к/с, минимальный - 146 к/с.

В Rust с настройками 1/100 средняя частота кадров составляла 85 к/с, max - 98 к/с, min - 71 к/с.