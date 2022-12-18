Компьютеры
21:27, 18 декабря 2022
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Вот так будет выглядеть первая механическая клавиатура OnePlus

Симпатичная

Сегодня мы писали, что OnePlus опубликовала тизер своей первой клавиатуры для ПК. Теперь в сети появились фотографии этого устройства.

Вот так будет выглядеть первая механическая клавиатура OnePlus

Фото: Unsplash

Фото опубликовал канал Equal Leaks. По ним видно, что первая механическая клавиатура бренда имеет приятный дизайн. Из интересного: вместо привычных надписей на клавишах «1» и Enter расположен логотип OnePlus. Клавиатура не имеет цифровой панели.

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Фото: Equal Leaks

Сама OnePlus говорила, что клавиатура получит алюминиевое шасси, а у переключателей будет двойная прокладка. Устройство будет совместимо со всеми операционными системами для ПК.

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