Вот так будет выглядеть первая механическая клавиатура OnePlus

21:27, 18 декабря 2022
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Вот так будет выглядеть первая механическая клавиатура OnePlusСимпатичная
Сегодня мы писали, что OnePlus опубликовала тизер своей первой клавиатуры для ПК. Теперь в сети появились фотографии этого устройства.
Фото: Unsplash
Фото опубликовал канал Equal Leaks. По ним видно, что первая механическая клавиатура бренда имеет приятный дизайн. Из интересного: вместо привычных надписей на клавишах «1» и Enter расположен логотип OnePlus. Клавиатура не имеет цифровой панели.
Сама OnePlus говорила, что клавиатура получит алюминиевое шасси, а у переключателей будет двойная прокладка. Устройство будет совместимо со всеми операционными системами для ПК.