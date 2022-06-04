Вот так выглядит флагманская видеокарта Intel уровня RTX 3070

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Вот так выглядит флагманская видеокарта Intel уровня RTX 3070Arc A770 Limited Edition
Intel продемонстрировала внешний вид видеокарты Arc A770 Limited Edition во время IEM 2022. Это топовый графический процессор линейки Arc Alchemist, способный конкурировать с NVIDIA RTX 3070.
У видеокарты есть два разъёма питания — на восемь и шесть контактов. Предполагается, что у Arc A770 Limited Edition 16 ГБ видеопамяти и GPU Alchemist ACM-G10 в полной конфигурации из 32 Xe-Core. Что касается ввода-вывода, то видно три порта DisplayPort и один порт HDMI для подключения до четырёх дисплеев.
Arc A770 станет флагманом линейки графических процессоров Intel первого поколения. Ожидается, что видеокарта будет конкурировать с GeForce RTX 3060 Ti и 3070. Анонс новинки может произойти до конца лета.