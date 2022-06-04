Вот так выглядит флагманская видеокарта Intel уровня RTX 3070

У видеокарты есть два разъёма питания — на восемь и шесть контактов. Предполагается, что у Arc A770 Limited Edition 16 ГБ видеопамяти и GPU Alchemist ACM-G10 в полной конфигурации из 32 Xe-Core. Что касается ввода-вывода, то видно три порта DisplayPort и один порт HDMI для подключения до четырёх дисплеев.