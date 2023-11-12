Вот за это просят 200 тыс руб. Сервисный центр ежемесячно чинит сотни оплавленных портов RTX 4090

Вот за это просят 200 тыс руб. Сервисный центр ежемесячно чинит сотни оплавленных портов RTX 4090Раньше ситуация была хуже
Сервисный центр ежемесячно чинит сотни оплавленных портов RTX 4090. Эпопея с видеокартами Nvidia GeForce RTX 4090, страдающими от расплавленных разъемов питания, продолжается. Мастер из NorthridgeFix, занимающийся устранением последствий выхода из строя разъемов, утверждает, что ежемесячно ремонтирует около сотни видеокарт GeForce RTX 4090.
В недавнем видеоролике, опубликованном на YouTube, ремонтник продемонстрировал пугающий объем карт, требующих внимания, подчеркнув тем самым широкое распространение проблемы. Далее он рассказал о сильном запахе горелых разъемов во время ремонта.
Изначально Nvidia объясняла расплавление разъемов тем, что пользователи не до конца вставляли их в гнезда, однако опыт ремонтника противоречит этому, свидетельствуя о более глубоком дефекте конструкции.
Пользователи, столкнувшиеся с проблемой неработоспособности видеокарт, требуют ответов и ищут решения этой можно уже сказать «постоянной» проблемы с GeForce RTX 4090.