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Впервые показана флагманская видеокарта Intel

Arc A770 Limited Edition
Во время шоу LinusTechTips WAN компания Intel показала флагманскую видеокарту Arc A770 Limited Edition. Ограниченная серия означает, что карта имеет специальное решение для охлаждения, дополненное RGB-подсветкой.
Впервые показана флагманская видеокарта Intel

В самой Intel говорят, что A770 — это первая карта, на которой вы, наконец, можете играть. Кроме того, она хорошо подходит для разгона. Сама модель имеет такой же дизайн, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъёмами для дисплея (3 x DP, 1 x HDMI) и двумя разъёмами питания (6-контактный и 8-контактный).

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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К сожалению, характеристики видеокарты официально не раскрыли. По слухам, A770 оснащена полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Что касается конфигурации памяти, то модель должна выйти с 16 ГБ GDDR6.

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