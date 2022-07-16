Впервые показана флагманская видеокарта Intel

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Впервые показана флагманская видеокарта IntelArc A770 Limited Edition
Во время шоу LinusTechTips WAN компания Intel показала флагманскую видеокарту Arc A770 Limited Edition. Ограниченная серия означает, что карта имеет специальное решение для охлаждения, дополненное RGB-подсветкой.
В самой Intel говорят, что A770 — это первая карта, на которой вы, наконец, можете играть. Кроме того, она хорошо подходит для разгона. Сама модель имеет такой же дизайн, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъёмами для дисплея (3 x DP, 1 x HDMI) и двумя разъёмами питания (6-контактный и 8-контактный).
К сожалению, характеристики видеокарты официально не раскрыли. По слухам, A770 оснащена полноценным графическим процессором ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Что касается конфигурации памяти, то модель должна выйти с 16 ГБ GDDR6.