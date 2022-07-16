Впервые показана флагманская видеокарта Intel

В самой Intel говорят, что A770 — это первая карта, на которой вы, наконец, можете играть. Кроме того, она хорошо подходит для разгона. Сама модель имеет такой же дизайн, как и A750 LE, с двумя вентиляторами, четырьмя разъёмами для дисплея (3 x DP, 1 x HDMI) и двумя разъёмами питания (6-контактный и 8-контактный).