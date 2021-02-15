Впервые показано «парящее» меню «Пуск» в будущей Windows

Кстати, Microsoft откажется от «острых углов» в пользу закруглённых углов не только в меню «Пуск», но и в других элементах системы. Правда, источник пишет, что изменить радиус закругления пользователь не сможет. Так же, как и отключить «парящий» эффект для меню «Пуск».