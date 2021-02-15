Компьютеры
Сегодня в 19:46
Впервые показано «парящее» меню «Пуск» в будущей Windows
Обновление ожидается осенью 2021
Компания Microsoft сейчас работает над крупным редизайном Windows 10 под кодовым названием Sun Valley. Он должен выйти в октябре 2021 года. В обновлении появится «парящее» меню «Пуск». И издание WindowsLatest уже показало, как это будет выглядеть.
Помимо прочего, у меню «Пуск» будут закруглённые края. Панель будет словно висеть над панелью задач. Изображение создал автор WindowsLatest, основываясь на утечках и известных данных:
Кстати, Microsoft откажется от «острых углов» в пользу закруглённых углов не только в меню «Пуск», но и в других элементах системы. Правда, источник пишет, что изменить радиус закругления пользователь не сможет. Так же, как и отключить «парящий» эффект для меню «Пуск».