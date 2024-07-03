VR-шлем Apple Vision Pro получил 0 из 10 баллов ремонтопригодности в США

Apple Vision Pro и Meta Quest 3* получили неудовлетворительные оценки из-за отсутствия доступных руководств по ремонту - 0/10 и 1/10 баллов соответственно. В отчете отмечаются трудности с получением информации о ремонте от представителей службы поддержки, несмотря на закон, который требует удобного к ним доступа.

Но это далеко не единственные устройства, которые получили не самые лучшие оценки. Так, проблемы у остальных варьировались от недоступных руководств по обслуживанию в Sony и Microsoft до жестких требований к подтверждению покупки в Samsung и Canon.

Авторы отчета выступают за более строгое соблюдение и обновление закона о праве на ремонт, призывая к дополнительным мерам, чтобы "обеспечить соблюдение производителями прав потребителей на самостоятельный ремонт".

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена