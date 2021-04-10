Компьютеры
Сегодня в 14:01
Все настольные процессоры AMD 2022 года будут выпускать со встроенной графикой
Видеокарты не нужны
В сети опубликовали подтверждение разработки процессоров Zen4 от AMD под кодовым названием Raphael. Стало ясно, что новые платформы получат интегрированную графику Navi2.
Сообщается, что будущие настольные процессоры Ryzen оснастят интегрированной графикой. Это значит, что будущим их владельцам не придётся покупать отдельную видеокарту для обычной работы.
Всё это стало ясно благодаря утёкшей в сеть «дорожной карте» AMD. Из неё также стало ясно, что компания готовит к выходу архитектуру Zen3+ по 6-нм техпроцессу. Такие процессоры будут выпущены до конца 2021 года. Zen3+, по слухам, могут использовать Threadripper и Ryzen 5000 Refresh модели.
Что касается процессоров на 5-нм архитектуре Zen4, то их выход ожидается в 2022 году.