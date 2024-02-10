Все очень плохо: адаптеры кабеля CableMod для видеокарт серии RXT 40 отозвали

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве более 25 300 угловых адаптеров CableMod 12VHPWR из-за потенциальной опасности возгорания. По имеющимся данным, адаптеры могут разболтаться, перегреться и расплавиться, что приведет к повреждению видеокарт и других компонентов, а может и пространства вокруг ПК. В CPSC поступило 272 сообщения об инцидентах, а предполагаемый материальный ущерб превысил 74 000 долларов.

Отзыв распространяется на все угловые адаптеры CableMod 12VHPWR, включая 90- и 180-градусные версии, как оригинальные, так и пересмотренные (1.1) модели. Сюда также входят реверсивные варианты для графических процессоров с повернутыми разъемами питания.

CableMod предлагает полный возврат денег за адаптеры, включая стоимость доставки. Вы можете начать процесс возврата через веб-сайт CableMod. В качестве альтернативы вы можете получить кредит в размере 60 долларов на покупку товаров в магазине CableMod.

Отзыв касается всех покупок, сделанных в период с февраля по декабрь 2023 года, как непосредственно в CableMod, так и через Amazon.