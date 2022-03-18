Все равно не купишь: канадские продавцы "слили" цену новых GeForce RTX 3090 Ti

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Все равно не купишь: канадские продавцы "слили" цену новых GeForce RTX 3090 TiПочти истинный 4К-гейминг
Неназванный канадский ритейлер объявил цены на GeForce RTX 3090 Ti TUF по очень высокой цене. Модель TUF имеет ценник в 3 683 долларов США, сообщает издание VideoCardz.
Следует отметить, что это не первая утечка информации о ценах на предстоящую RTX 3090 Ti от ASUS. Более месяца назад появлялся "слив" с европейскими ценами, где утверждалось, что цена новинки будет около 5 тыс долларов. Хоть новая информация и заявляет о меньшей цене, это все равно очень и очень много.
Выпуск этой карты был отложен до конца марта. По имеющейся информации, она выйдет на рынок 29 марта, это дата официального начала продаж данной модели, а также окончания эмбарго на обзоры.
Источник:VideoCardz
Автор:Максим МногословныйТеги: