Все равно не купишь: канадские продавцы "слили" цену новых GeForce RTX 3090 Ti

Следует отметить, что это не первая утечка информации о ценах на предстоящую RTX 3090 Ti от ASUS. Более месяца назад появлялся "слив" с европейскими ценами, где утверждалось, что цена новинки будет около 5 тыс долларов. Хоть новая информация и заявляет о меньшей цене, это все равно очень и очень много.

Выпуск этой карты был отложен до конца марта. По имеющейся информации, она выйдет на рынок 29 марта, это дата официального начала продаж данной модели, а также окончания эмбарго на обзоры.