Все современные шестидесятки: сравнение GTX 1660, RTX 2060 и RTX 3060 в играх

Все современные шестидесятки: сравнение GTX 1660, RTX 2060 и RTX 3060 в играхКак думаете, большая ли между ними разница?
В выпуске на YouTube-канале NJ Tech эксперты сравнили производительность GTX 1660, RTX 2060 и RTX 3060 в 20 современных проектах. Запускались игры при этом в разрешении 1080p и 1440p.
Фото: NJ Tech
Авторы канала NJ Tech в выпуске на YouTube протестировали производительность GTX 1660 (6 ГБ), RTX 2060 (6 ГБ) и RTX 3060 (12 ГБ) в 20 играх. Запускались все они в 1080p и в 1440p. Среди игр были Rainbow Six Extraction, Call of Duty: Warzone, Forza Horizon 5 и др. Основные характеристики видеокарт - ниже.
В Assassin's Creed: Valhalla с DX12, ультра-высокими настройками графики средняя производительность в 1080p равнялась 56 к/с с GTX 1660, 69 к/с с RTX 2060 и 81 к/с с RTX 3060. В 1440p эти же показатели составили 41 к/с, 52 к/с и 62 к/с соответственно.
God of War запускалась с DX11, ультра-пресетом и отключенным FSR. В среднем в 1080p в этой игре удалось получить 42 к/с (GTX 1660), 54 к/с (RTX 2060) и 77 к/с (RTX 3060). В разрешении 1440p средняя производительность составила 30, 41 и 59 к/с соответственно.
Call of Duty: Warzone шла с максимальным пресетом и DX12. В 1080p в этом случае удалось получить 65, 82 и 103 к/с (GTX 1660, RTX 2060, RTX 3060), в 1440p - 43, 58 и 73 к/с соответственно.
Игра Forizon 5 запускалась с ультра-графикой и DX12. В разрешении 1080p средняя производительность равнялась 59 к/с - с GTX 1660, 77 к/с - с RTX 2060 и 100 к/с - с RTX 3060. В 1440p средний FPS находился на уровне 40 к/с, 58 к/с и 78 к/с соответственно.
В Far Cry 6 с RT off, DX12 и ультра-настройками средняя частота кадров в 1080p равнялась 59 к/с (1660), 75 к/с (2060) и 82 к/с (3060). В 1440p эти же значения находились на уровне 43 к/с, 56 к/с и 64 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с DX12, DLSS и FSR off, ультра-графикой. Средняя производительность в этой игре в 1080p составляла 44 к/с (GTX 1660), 61 к/с (RTX 2060) и 71 к/с (RTX 3060), в 1440p - 29, 41 и 47 к/с соответственно.
Watch Dogs: Legion запускалась на ультра-настройках с DX12, RT и DLSS off. В среднем частота кадров в ней равнялась в Full HD - 37 к/с (GTX 1660), 49 к/с (RTX 2060) и 66 к/с (RTX 3060), в 1440p - 27 к/с, 36 к/с и 49 к/с.
В Horizon Zero Dawn с пресетом Ultimate и DX12 средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 63 к/с, 80 к/с и 98 к/с (GTX 1660, RTX 2060, RTX 3060), в 1440p - 45, 60 и 74 к/с.
Red Dead Redemption 2 шла на настройках Max Standard и с DX12. В 1080p здесь удалось в среднем получить 40 к/с с GTX 1660, 54 к/с с RTX 2060, 72 к/с с RTX 3060, в 1440p средние показатели равнялись 31, 43 и 58 к/с соответственно.
В Shadow of the Tomb Raider с DX12, TAA и самым высоким пресетом удалось в 1080p достичь в среднем 84 к/с (GTX 1660), 104 к/с (RTX 2060), 126 к/с (RTX 3060), в 1440p - 57, 70 и 85 к/с.
Игра PUBG запускалась с ультра-пресетом и DX11. В разрешении 1080p в ней средняя производительность равнялась 76 к/с (с GTX 1660), 98 к/с (с RTX 2060) и 110 к/с (RTX 3060). В 1440p удалось достичь 54 к/с, 70 к/с и 83 к/с.
Вывод
В среднем во всех 20 проектах выше производительность во всех случаях была у RTX 3060. Причём разница в 1080p между ней и GTX 1660 составляла 54 % (108 к/с и 70 к/с), между ней и RTX 2060 - 20 % (108 к/с и 90 к/с). В 1440p эти показатели равнялись 68 % (79 к/с и 47 к/с у GTX 1660) и 25 % (79 к/с и 63 к/с у RTX 2060).
Чуть сильнее остальных (на 1-3 градуса) нагрев был у RTX 2060. Что касается энергопотребления, то оно гораздо ниже у GTX 1660 (220 Вт против 320 Вт у RTX 2060 и 324 Вт у RTX 3060).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 5 5600X @ Stock Settings;
- материнская плата MSI MEG X570 ACE Motherboard;
- видеокарта MSI GTX 1660 Gaming X/MSI RTX 2060 Gaming X/Gigabyte RTX 3060 EAGLE OC;
- оперативная память G.SKILL Trident Z RGB: 3600MHz 16-19-19-39 (2x16GB);
- система охлаждения Corsair iCUE H115i Elite Capellix;
- блок питания Corsair TX650M Power Supply;
- накопитель 2TB SSD;
- операционная система Windows 10.