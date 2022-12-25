Все современные шестидесятки: сравнение GTX 1660, RTX 2060 и RTX 3060 в играх

В Assassin's Creed: Valhalla с DX12, ультра-высокими настройками графики средняя производительность в 1080p равнялась 56 к/с с GTX 1660, 69 к/с с RTX 2060 и 81 к/с с RTX 3060. В 1440p эти же показатели составили 41 к/с, 52 к/с и 62 к/с соответственно.

God of War запускалась с DX11, ультра-пресетом и отключенным FSR. В среднем в 1080p в этой игре удалось получить 42 к/с (GTX 1660), 54 к/с (RTX 2060) и 77 к/с (RTX 3060). В разрешении 1440p средняя производительность составила 30, 41 и 59 к/с соответственно.

Call of Duty: Warzone шла с максимальным пресетом и DX12. В 1080p в этом случае удалось получить 65, 82 и 103 к/с (GTX 1660, RTX 2060, RTX 3060), в 1440p - 43, 58 и 73 к/с соответственно.

Игра Forizon 5 запускалась с ультра-графикой и DX12. В разрешении 1080p средняя производительность равнялась 59 к/с - с GTX 1660, 77 к/с - с RTX 2060 и 100 к/с - с RTX 3060. В 1440p средний FPS находился на уровне 40 к/с, 58 к/с и 78 к/с соответственно.

В Far Cry 6 с RT off, DX12 и ультра-настройками средняя частота кадров в 1080p равнялась 59 к/с (1660), 75 к/с (2060) и 82 к/с (3060). В 1440p эти же значения находились на уровне 43 к/с, 56 к/с и 64 к/с.