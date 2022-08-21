Всего один обзор раскрыл 43 проблемы в драйверах для видеокарт Intel Arc

Лиза Пирс (Lisa Pearce), вице-президент Intel Visual Computing Group, опубликовала сообщение в блоге, объясняющее некоторые недавние изменения, касающиеся разработки графического программного обеспечения Arc.

В частности, Intel сталкивается с проблемами со старыми графическими API, для которых не оптимизирована архитектура Arc. Эти проблемы означают более низкую производительность в некоторых очень популярных играх, которые не используют современные API, такие как Vulkan или DirectX12.

Лиза Пирс подтверждает поддержку переменной частоты обновления и ResizableBAR на графических процессорах Arc. Независимые обозреватели уже протестировали обе функции. Они обнаружили множество проблем с текущими драйверами Arc. Обзорщики столкнулись не только с более низкой производительностью графического процессора A380 по сравнению с конкурирующими продуктами, но и с серьёзными проблемами с самими драйверами.

Отмечается, что обзор от автора Gamers Nexus, тестировавшего видеокарту GUNNIR A380 Photon, оказался исключительно информативным для Intel. Компания сообщила о 43 проблемах, из которых четыре уже были устранены с помощью последней версии драйвера.