Всего $40 000: лучшие чипы Nvidia для обучения ИИ уже продаются на eBay

В пятницу на eBay было выставлено не менее восьми H100 по цене от $39 995 до чуть менее $46 000. Некоторые продавцы предлагали его в прошлом по цене около $36 000. Спрос на H100 обусловлен тем, что рынок ИИ продолжает расти, и все больше компаний и организаций стремятся внедрить эту технологию в свою деятельность.

По данным Nvidia, H100 обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность обучения по сравнению со своим предшественником (A100) и в 20 раз более высокую пропускную способность для рабочих нагрузок, связанных с вычислениями ИИ.

Чип оснащен 8 192 ядрами CUDA, 512 тензорными ядрами и 160 потоковыми мультипроцессорами, что делает его одним из самых мощных GPU на рынке.