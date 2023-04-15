Всего $40 000: лучшие чипы Nvidia для обучения ИИ уже продаются на eBay

Всего $40 000: лучшие чипы Nvidia для обучения ИИ уже продаются на eBayНасколько они мощные?
Nvidia H100 используется разработчиками для создания больших языковых моделей, таких как ChatGPT, которые требуют мощных компьютеров для обработки терабайтов данных в течение длительного времени. И вы уже можете купить этот GPU всего за 40 тыс долларов.
Фото: Nvidia
В пятницу на eBay было выставлено не менее восьми H100 по цене от $39 995 до чуть менее $46 000. Некоторые продавцы предлагали его в прошлом по цене около $36 000. Спрос на H100 обусловлен тем, что рынок ИИ продолжает расти, и все больше компаний и организаций стремятся внедрить эту технологию в свою деятельность.
По данным Nvidia, H100 обеспечивает в 2,5 раза более высокую производительность обучения по сравнению со своим предшественником (A100) и в 20 раз более высокую пропускную способность для рабочих нагрузок, связанных с вычислениями ИИ.
Чип оснащен 8 192 ядрами CUDA, 512 тензорными ядрами и 160 потоковыми мультипроцессорами, что делает его одним из самых мощных GPU на рынке.