Встроенная графика новейшего процессора Intel превзошла отдельную видеокарту для компьютеров

Core i7-1185G7 имеет интегрированный GPU DG1. В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench 5 графический процессор набрал 22 059 баллов. В то же время дискретная видеокарта GeForce GTX 1050 Ti набирает 21 538 баллов. Разница может казаться небольшой, тем не менее она есть, да и ещё и в пользу встроенного решения. Кроме того, GPU процессора Core i7-1185G7 находится примерно на одном уровне с мобильной видеокартой AMD Radeon Pro 5300M.

Конечно, тест OpenCL не отражает реальную игровую производительность графического процессора. Для этого нужны тесты непосредственно в играх. Но результаты OpenCL уже внушают надежду. Intel должна официально представить процессоры Tiger Lake 2 сентября.