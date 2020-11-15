Встроенная графика в процессоре Apple для компьютеров обошла видеокарту GeForce GTX 1050 Ti

Издание Tom’s Hardware рекомендует относиться к результатам GFXBench 5.0 с осторожностью — стоит дождаться полных обзоров Apple M1. Тем не менее, даже этот бенчмарк может дать какое-то представление о возможностях новинки.

Apple M1 одержала победу на GeForce GTX 1050 Ti с хорошим запасом. Radeon RX 560, как пишут журналисты, тоже не оставили шансов. По таблице в Tom’s HardwareTom’s Hardware видно, что процессор Apple обеспечивал нормальный уровень в 203,6 FPS в тесте.

Конечно обе видеокарты довольно старые, но тот факт, что интегрированная графика превзошла десктопные отдельные модели, может впечатлить.