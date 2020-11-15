Компьютеры
Сегодня 13:10
Встроенная графика в процессоре Apple для компьютеров обошла видеокарту GeForce GTX 1050 Ti
Это неплохой результат
Новый фирменный процессор Apple M1 для компьютеров протестировали в GFXBench 5.0. Встроенная графика в нём оказалась лучше, чем видеокарты GeForce GTX 1050 Ti и AMD Radeon RX 560.
Издание Tom’s Hardware рекомендует относиться к результатам GFXBench 5.0 с осторожностью — стоит дождаться полных обзоров Apple M1. Тем не менее, даже этот бенчмарк может дать какое-то представление о возможностях новинки.
Apple M1 одержала победу на GeForce GTX 1050 Ti с хорошим запасом. Radeon RX 560, как пишут журналисты, тоже не оставили шансов. По таблице в Tom’s HardwareTom’s Hardware видно, что процессор Apple обеспечивал нормальный уровень в 203,6 FPS в тесте.
Конечно обе видеокарты довольно старые, но тот факт, что интегрированная графика превзошла десктопные отдельные модели, может впечатлить.