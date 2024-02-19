Встроенная графика в Ryzen 7 8700G оказалась не хуже бюджетной видеокарты RX 580 8 ГБ

RX 580 8 ГБ вышла в 2017 году, и на тот момент она считалась лучшей по соотношению цены и качества. Но есть ли смысл её брать сейчас вместо нового процессора Ryzen 7 8700G со встройкой Radeon 780M.

Так, в Avatar: Frontiers of Pandora в 1080p с DX12, графикой Low, FSR3 Quality удалось в среднем с RX 580 без разгона и с разгоном получить 39 к/с, с 780M — 34 к/с без разгона и 37 к/с с разгоном. При активации FSR3+FG показатели стали следующими: 73 к/с (RX 580 без разгона) и 74 к/с (RX 580 с разгоном), 59 к/с (780M без разгона) и 63 к/с (780M с разгоном).

В Counter Strike 2 в Full HD с DX11, Very High средний FPS равнялся около 95 к/с (RX 580 без разгона), около 96 к/с (RX 580 с разгоном), около 102 к/с (780M без разгона) и 107 к/с (780M с разгоном).

С этими и другими результатами вы можете подробнее ознакомиться ниже на изображениях.