Встроенную графику Intel HD 620 из старого ноутбука проверили в современных играх

Counter-Strike 2 запускалась с низким пресетом и FSR Balanced. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 22 к/с, минимальная - 14 к/с, максимальная - 31 к/с.

Assassin's Creed Valhalla тестировалась тоже на низких настройках графики и с Resolution Scale 50%. Средний FPS в этой игре составил 18 к/с, минимальный - 15 к/с, максимальный - 19 к/с.

Shadow of the Tomb Raider шла с самыми низкими настройками графики и с Resolution Modifier 40%. В среднем в этой игре удалось получить 18 к/с, минимальный FPS равнялся 12 к/с, максимальный - 23 к/с.

PUBG тестировалась с пресетом Very Low, Resolution Scale 70%. Средняя производительность в ней равнялась 18 к/с, минимальная - 7 к/с, максимальная - 21 к/с.

Grand Theft Auto V запускалась на настройках графики Normal. В среднем в ней производительность находилась на уровне 20 к/с, Min FPS - 17 к/с, Max FPS - 21 к/с.

Игра Forza Horizon 5 шла с пресетом Very Low. Частота кадров в ней в среднем составляла 21 к/с, минимальная - 16 к/с, максимальная - 23 к/с.