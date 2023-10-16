Встроенную графику Intel HD 620 из старого ноутбука проверили в современных играх

Встроенную графику Intel HD 620 из старого ноутбука проверили в современных играхВсего было 17 игровых проектов
Насколько хорошо тянет ноутбук с Intel HD 620 игры в 720p? На этот вопрос ответили в одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test.
Counter-Strike 2 запускалась с низким пресетом и FSR Balanced. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 22 к/с, минимальная - 14 к/с, максимальная - 31 к/с.
Assassin's Creed Valhalla тестировалась тоже на низких настройках графики и с Resolution Scale 50%. Средний FPS в этой игре составил 18 к/с, минимальный - 15 к/с, максимальный - 19 к/с.
Shadow of the Tomb Raider шла с самыми низкими настройками графики и с Resolution Modifier 40%. В среднем в этой игре удалось получить 18 к/с, минимальный FPS равнялся 12 к/с, максимальный - 23 к/с.
PUBG тестировалась с пресетом Very Low, Resolution Scale 70%. Средняя производительность в ней равнялась 18 к/с, минимальная - 7 к/с, максимальная - 21 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась на настройках графики Normal. В среднем в ней производительность находилась на уровне 20 к/с, Min FPS - 17 к/с, Max FPS - 21 к/с.
Игра Forza Horizon 5 шла с пресетом Very Low. Частота кадров в ней в среднем составляла 21 к/с, минимальная - 16 к/с, максимальная - 23 к/с.
Эти и другие результаты тестирования вы можете увидеть на видео ниже.
Вывод
В целом в современные игры вы сможете поиграть на HP EliteBook 840 G5 со средней частотой кадров 23 к/с. Более-менее неплохо идёт с Intel HD Graphics 620 идёт разве что Valorant (средний FPS - 56 к/с).
Характеристики ноутбука HP EliteBook 840 G5:
- процессор Intel Core i5 7th Gen 7300U 2 Cores 4 Threads (Base Clock:- 2.6 ГГц, Boost Clock:- 3.5 ГГц);
- оперативная память 16 ГБ Upgraded Dual Channel 2133 МГц;
- видеокарта Intel HD Graphics 620;
- накопитель 256 ГБ SSD;
- дисплей 1920×1080 Full HD;
- операционная система Windows 11.