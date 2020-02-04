Компьютеры
Сегодня 16:21
Встроенный в Windows 10 антивирус получил максимальные баллы по уровню защиты
Windows Defender
Эксперты из независимой организации AV-TEST признали бесплатный встроенный в Windows 10 антивирус — Windows Defender — одной из лучших подобных программ. Он получил максимальные баллы по уровню защиты.
Согласно пресс-релизу AV-TEST, антивирус Microsoft показывает 100-процентную защиту от вредоносных атак, в том числе от угроз нулевого дня. Кроме того, в нём не появляются ложные блокировки и предупреждения.
Эксперты внесли Windows Defender в «десятку» программ с отметкой «топ-продукт». Антивирусу дали максимальные баллы по критериям «удобство использования» и «надёжность защиты».
Это всё результаты тестирования, проводившегося в ноябре-декабре 2019 года. Тогда специалисты оценивали 18 антивирусов для Windows на настройках по умолчанию. Эксперты использовали реалистичные сценарии и реальные угрозы.