Встроенный в Windows 10 антивирус получил максимальные баллы по уровню защиты

Согласно пресс-релизу AV-TEST, антивирус Microsoft показывает 100-процентную защиту от вредоносных атак, в том числе от угроз нулевого дня. Кроме того, в нём не появляются ложные блокировки и предупреждения.

Эксперты внесли Windows Defender в «десятку» программ с отметкой «топ-продукт». Антивирусу дали максимальные баллы по критериям «удобство использования» и «надёжность защиты».

Это всё результаты тестирования, проводившегося в ноябре-декабре 2019 года. Тогда специалисты оценивали 18 антивирусов для Windows на настройках по умолчанию. Эксперты использовали реалистичные сценарии и реальные угрозы.