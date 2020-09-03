Встроенный в Windows антивирус может сам заражать вирусами компьютер

После обновления локальный пользователь может загружать файлы из удалённого местоположения с помощью специальной команды. Исследователь безопасности Мухаммед Аскар обнаружил, что теперь служебная программа командной строки Microsoft Antimalware Service (MpCmdRun.exe) позволяет загрузить и вредоносное программное обеспечение.

Издание BleepingComputer.com выяснило, что новая опция есть в Microsoft Defender версий 4.18.2007.9 или 4.18.2009.9.

К счастью, сама Microsoft Defender пока в состоянии обнаруживать скачанные таким ироничным образом вредоносные файлы. Но пока неясно, смогут ли с этим справляться другие антивирусные программы.