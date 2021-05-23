Встроенный в Windows браузер научится определять «здоровье» паролей

Пользователи получат возможность отслеживать слабые, повторно используемые и утёкшие в есть пароли. Обновлённый монитор также будет предупреждать, если пароли обладают какой-то из вышеперечисленных проблем.

Новые опции появятся в Microsoft Edge версии 91. Разработчик уже опубликовал гифку, которая показывает, как работает функция. Видно, что в списке паролей появился флажок: «Показывать здоровье». Когда он активирован, рядом с каждым паролем можно увидеть его статус, например, повторно используемый. Также Microsoft позволит сортировать пароли по алфавиту или по состоянию здоровья.