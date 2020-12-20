Компьютеры
Сегодня 19:15
Встроенный в Windows браузер «спасёт» пользователя от случайного закрытия вкладок
Будет показывать предупреждение
У вас бывало такое, что вы, кликая по вкладкам в браузере, случайно закрыли нужную? Если да, то новое решение в Microsoft Edge может вам понравиться.
Сейчас нажатие «крестика» во вкладке или сочетание клавиш Alt + F4 приводит к тому, что Microsoft Edge или Chrome закрывают вкладки без предупреждения. Как стало известно, разработчики Microsoft работают над созданием функции, которая «спасла» бы пользователя от случайного закрытия.
Нововведение обнаружили в версии Canary. По всему видимому, скоро все пользователи смогут в настройках включить опцию «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».
Windows Latest
Когда она активирована, Microsoft Edge для Windows 10 и macOS будет показывать предупреждение при попытке закрыть вкладки. В нём будут две опции: «закрыть всё» и «закрыть» для одной вкладки.
Нововведение появится в стабильной сборке Microsoft Edge в начале следующего года.