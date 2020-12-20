Встроенный в Windows браузер «спасёт» пользователя от случайного закрытия вкладок

Сейчас нажатие «крестика» во вкладке или сочетание клавиш Alt + F4 приводит к тому, что Microsoft Edge или Chrome закрывают вкладки без предупреждения. Как стало известно, разработчики Microsoft работают над созданием функции, которая «спасла» бы пользователя от случайного закрытия.

Нововведение обнаружили в версии Canary. По всему видимому, скоро все пользователи смогут в настройках включить опцию «Спрашивать перед закрытием нескольких вкладок».