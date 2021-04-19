Встроенный в Windows браузер станет меньше грузить компьютер

Пока новый режим доступен для некоторый тестировщиков в Microsoft Edge Canary. Microsoft сообщает, что улучшение производительности в новом режиме может варьироваться в зависимости от того, как человек привык использовать браузер.

Пока неясно, как именно работает новый режим. Известно только, что он влияет на функцию «Спящие вкладки». Если активировать новый режим, то неактивные вкладки будут переводиться в спящий режим уже через 5 минут, а не через 30.

Производительный режим в Edge, вероятно, будет наиболее полезен для пользователей ноутбуков, ведь браузеры часто могут сильно влиять на время автономной работы.