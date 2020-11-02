Встроенный в Windows браузер вышел на второе место по популярности

Доля Microsoft Edge в октябре составила 10,22%. За год она увеличилась на 4,62%. Доля Google Chrome же по-прежнему велика — 69,25%. Третье место занимает Firefox с 7,22-процентной долей. Если сравнивать с прошлым октябрём, то популярность браузера снизилась на 1,5%.

Также NetMarketShare поделилась рейтингом операционных систем. Доля Windows 10 в октябре составила 64,4%. Windows 7 продолжает терять позиции, теперь доля равна 20,41%. У macOS X 10.15 показатель составляет 4,88%, а у Linux — 1,65%.