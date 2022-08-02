Всё ещё крут? Старый шестиядерный AMD Phenom II X6 проверили в современных играх

Всё ещё крут? Старый шестиядерный AMD Phenom II X6 проверили в современных играхСреди проектов были и The Witcher 3, и GTA 5
Эксперт канала RandomGaminginHD в одном из выпусков на YouTube проверил, какую производительность в современных играх сможет обеспечить процессор AMD Phenom II X6 1090T (был выпущен в 2010 году). Тестировались проекты в 1080p. Среди игр были Battlefield V, Fallout 4, Fortnite, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Resident Evil Village, The Witcher 3.
В Battlefield V на высоких настройках графики средняя частота кадров равнялась 67 к/с, а в крайне редких событиях - 8 к/с.
Далее, в Fallout 4 тоже с высоким пресетом FPS в среднем составил 47 к/с, в очень редких событиях - 17 к/с.
Игра Fortnite запускалась на высоких настройках графики с отключенной технологией Anti-Aliasing, дальним расстоянием обзора. Средняя производительность в ней составила 60 к/с, в крайне редких же событиях это значение снижалось до 9 к/с.
Forza Horizon 5 тоже тестировалась с высоким пресетом. Частота кадров в ней в среднем равнялась 68 к/с, в очень редких событиях - 26 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась на высоких настройках с установкой детализации наполовину. В среднем в этом случае удалось получить 59 к/с, а в крайне редких событиях - 19 к/с.
Resident Evil Village шла с пресетом Prioritize Graphics. Средний FPS в игре составил 55 к/с, а в показатели в очень редких событиях равнялись 23 к/с.
В The Witcher 3 с высокими настройками графики и низким пресетом предустановки (Low Post Processing Preset) средняя производительность равнялась 52 к/с, в крайне редких событиях - 5 к/с.
Вывод
Средние показатели производительности во всех проектах составили у AMD Phenom II X6 1090T 58 к/с. В целом же с этой моделью процессора всё ещё можно попроходить некоторые игры. Причём как в старые, так и в новые, правда, в последние - с некоторыми ограничениями.
Тестовый стенд:
- процессор AMD Phenom II X6 1090T (6 ядер, 6 потоков);
- материнская плата Gigabyte GA-78LMT-S2P AM3+;
- оперативная память 16 ГБ DDR3 1600 МГц (2 х 8 ГБ).