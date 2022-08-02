Всё ещё крут? Старый шестиядерный AMD Phenom II X6 проверили в современных играх

Эксперт канала RandomGaminginHD в одном из выпусков на YouTube проверил, какую производительность в современных играх сможет обеспечить процессор AMD Phenom II X6 1090T (был выпущен в 2010 году). Тестировались проекты в 1080p. Среди игр были Battlefield V, Fallout 4, Fortnite, Forza Horizon 5, Grand Theft Auto V, Resident Evil Village, The Witcher 3.

В Battlefield V на высоких настройках графики средняя частота кадров равнялась 67 к/с, а в крайне редких событиях - 8 к/с.

Далее, в Fallout 4 тоже с высоким пресетом FPS в среднем составил 47 к/с, в очень редких событиях - 17 к/с.

Игра Fortnite запускалась на высоких настройках графики с отключенной технологией Anti-Aliasing, дальним расстоянием обзора. Средняя производительность в ней составила 60 к/с, в крайне редких же событиях это значение снижалось до 9 к/с.