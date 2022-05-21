Вы не увидите кабелей в этом ПК. Спасибо Gigabyte

Поскольку большинство кабелей предназначены для подключения к передней стороне материнских плат, хаос кабелей внутри корпуса становится основной проблемой при сборке системы. В ответ на эти проблемы компания Gigabyte разработала Project Stealth, используя революционный патент и дизайн Maingear, который позволяет перенести все разъемы на заднюю панель системной платы. Благодаря этой инновации Project Stealth представляет собой решение, состоящее из системной платы Z690 Aorus Elite Stealth, видеокарты RTX 3070 Gaming Oc Stealth и корпуса Aorus C300G Stealth.