Компьютеры
12:25, 28 апреля 2023
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Вы не знали, а они были: мыши, клавиатуры и веб-камеры Microsoft сняли с производства

Их заменят более дорогие продукты Surface

Microsoft объявила, что больше не будет выпускать мыши, клавиатуры и веб-камеры под собственным брендом. Вместо этого компания сосредоточится на аксессуарах для ПК под маркой Surface, которые включают те же самые мыши, клавиатуры и многое другое.

В своем заявлении Дэн Лейкок, старший менеджер по коммуникациям Microsoft, подтвердил, что компания продолжит предлагать ряд аксессуаров для ПК под маркой Surface. Существующие аксессуары под маркой Microsoft будут по-прежнему продаваться по нынешним ценам пока они есть в наличии.

Плюсом аксессуаров Microsoft была цена (в сравнении с брендом Surface), поэтому неясно, будут ли те же «недорогие» аксессуары в будущем доступны у линейки Surface или нет. Компания не прокомментировала свои планы в отношении этой линейки продуктов.

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