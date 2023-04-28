Вы не знали, а они были: мыши, клавиатуры и веб-камеры Microsoft сняли с производства

Вы не знали, а они были: мыши, клавиатуры и веб-камеры Microsoft сняли с производстваИх заменят более дорогие продукты Surface
Microsoft объявила, что больше не будет выпускать мыши, клавиатуры и веб-камеры под собственным брендом. Вместо этого компания сосредоточится на аксессуарах для ПК под маркой Surface, которые включают те же самые мыши, клавиатуры и многое другое.
В своем заявлении Дэн Лейкок, старший менеджер по коммуникациям Microsoft, подтвердил, что компания продолжит предлагать ряд аксессуаров для ПК под маркой Surface. Существующие аксессуары под маркой Microsoft будут по-прежнему продаваться по нынешним ценам пока они есть в наличии.
Плюсом аксессуаров Microsoft была цена (в сравнении с брендом Surface), поэтому неясно, будут ли те же «недорогие» аксессуары в будущем доступны у линейки Surface или нет. Компания не прокомментировала свои планы в отношении этой линейки продуктов.