Вы видели эту флешку в продаже и думали, что она подделка. А зря! Она очень хороша

Вы видели эту флешку в продаже и думали, что она подделка. А зря! Она очень хорошаИ стоит она не так дорого
Флеш-накопитель KODAK 512GB Flash Drive USB 3.1 - это на самом деле очень качественное устройство. Определяется компьютером флешка очень быстро, а пользоваться ей можно как на Windows, так и на macOS.
Флешка KODAK 512GB Flash Drive USB 3.1 отличается хорошей скоростью записи (см. изображение ниже). Стоит при этом она для своих характеристик довольно дёшево.
При перемещении на флешку файла объёмом 10 ГБ оказалось, что на KODAK стоит бюджетный контроллер, из-за которого буфер не заполняется максимально. Вместе с тем сам контроллер всё-таки очень качественный, то есть скорость держится всё же выше 25 Мб/с (в среднем - примерно 30 Мб/с).
Ещё один тест был проведён при помощи программы H2testw. На запись в ходе тестирования у накопителя ушло 4,5 часа, на чтение информации - почти 1,5 часа. Но скорость была высокой, всё тестирование прошло без ошибок. Это говорит о том, что KODAK 512GB Flash Drive USB 3.1 - накопитель действительно рабочий. Даже при полностью загруженной памяти он показывает прекрасные результаты по скорости.