Вы видели эту флешку в продаже и думали, что она подделка. А зря! Она очень хороша

Флешка KODAK 512GB Flash Drive USB 3.1 отличается хорошей скоростью записи (см. изображение ниже). Стоит при этом она для своих характеристик довольно дёшево.

При перемещении на флешку файла объёмом 10 ГБ оказалось, что на KODAK стоит бюджетный контроллер, из-за которого буфер не заполняется максимально. Вместе с тем сам контроллер всё-таки очень качественный, то есть скорость держится всё же выше 25 Мб/с (в среднем - примерно 30 Мб/с).