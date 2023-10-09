Выбираем дешёвую б/у видеокарту: GTX 1660 Ti против GTX 1070 и RTX 2060

Выбираем дешёвую б/у видеокарту: GTX 1660 Ti против GTX 1070 и RTX 2060Какая будет быстрее в играх?
Эксперты YouTube-канала Hardware Tested протестировали в 10 современных играх в 1080p видеокарты GTX 1660 Ti, GTX 1070 и RTX 2060.
Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 54 к/с (с GTX 1660 Ti), 45 к/с (с GTX 1070), 58 к/с (с RTX 2060), максимальная - 61 к/с, 50 к/с и 64 к/с соответственно, минимальная - 50 к/с, 39 к/с и 54 к/с соответственно.
Игра Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 293 к/с (GTX 1660 Ti), 261 к/с (GTX 1070) и 322 к/с (RTX 2060), максимальный - 343, 338, 393 к/с соответственно, минимальный - 234, 214, 259 к/с соответственно.
Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Ultra. Средняя производительность в этой игре составила 72 к/с, 63 к/с и 77 к/с (1660 Ti, 1070 и 2060 соответственно), максимальный FPS - 88 к/с, 78 к/с и 100 к/с соответственно, минимальный - 61 к/с, 54 к/с и 68 к/с соответственно.
В The Witcher 3 на ультра-настройках графики средняя производительность находилась на уровне 72 к/с (1660 Ti), 91 к/с (1070) и 82 к/с (2060). Максимальные показатели FPS составили в игре 85, 115, 98 к/с соответственно, минимальные - 60, 68, 58 к/с соответственно.
Apex Legends запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 116 к/с (с 1660 Ti), 104 к/с (с 1070) и 127 к/с (с 2060), максимальная - 138, 121, 145 к/с соответственно, минимальная - 101, 91, 110 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 52 к/с (с GTX 1660 Ti), 45 к/с (с GTX 1070), 79 к/с (с RTX 2060), максимальный - 71 к/с, 63 к/с и 98 к/с соответственно, минимальный - 39 к/с, 34 к/с и 69 к/с соответственно.
CS:GO тестировалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 349 к/с (GTX 1660 Ti), 380 к/с (GTX 1070) и 354 к/с (RTX 2060), максимальная - 452 к/с, 521 к/с и 468 к/с соответственно, минимальная - 69 к/с, 74 к/с и 61 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 с высокой графикой средняя производительность равнялась 73 к/с (1660 Ti), 60 к/с (1070), 83 к/с (2060), максимальный FPS - 89, 77, 100 к/с соответственно, минимальный FPS - 60, 47, 69 к/с соответственно.
God Of War запускалась с графикой Original. Средняя частота кадров в игре находилась на уровне 112 к/с (GTX 1660 Ti), 106 к/с (GTX 1070) и 125 к/с (RTX 2060), максимальная - 121, 117 и 133 к/с, минимальная - 102, 97, 113 к/с соответственно.
Metro тестировалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней составил 72 к/с (1660 Ti), 71 к/с (1070) и 83 к/с (2060), максимальный - 92, 93, 108 к/с соответственно, минимальный - 57, 54, 65 к/с соответственно.
Вывод
В большинстве игр быстрее остальных показала себя RTX 2060. Разница по средней производительности во всех играх в целом между RTX 2060 и GTX 1660 Ti составляла 9% (139 к/с и 127 к/с), между 2060 и 1070 - 13% (139 к/с и 123 к/с).
Характеристики тестового стенда с GTX 1660 Ti:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI GTX 1660 Ti;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики тестового стенда с GTX 1070:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта Gigabyte GTX 1070 8 ГБ (Driver: 527.56);
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).
Характеристики тестового стенда с RTX 2060:
- процессор Ryzen 7 3700X;
- видеокарта MSI RTX 2060;
- оперативная память Team Group XTreem 16 ГБ (2x8) 3200 МГц CL16 DDR4;
- материнская плата ASUS X570-E;
- система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim;
- блок питания Seasonic GX-650W Gold;
- операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19044).