Выбираем дешёвую б/у видеокарту: GTX 1660 Ti против GTX 1070 и RTX 2060

Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 54 к/с (с GTX 1660 Ti), 45 к/с (с GTX 1070), 58 к/с (с RTX 2060), максимальная - 61 к/с, 50 к/с и 64 к/с соответственно, минимальная - 50 к/с, 39 к/с и 54 к/с соответственно.

Игра Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках графики. Средний FPS в ней равнялся 293 к/с (GTX 1660 Ti), 261 к/с (GTX 1070) и 322 к/с (RTX 2060), максимальный - 343, 338, 393 к/с соответственно, минимальный - 234, 214, 259 к/с соответственно.

Warzone 2.0 тестировалась с пресетом Ultra. Средняя производительность в этой игре составила 72 к/с, 63 к/с и 77 к/с (1660 Ti, 1070 и 2060 соответственно), максимальный FPS - 88 к/с, 78 к/с и 100 к/с соответственно, минимальный - 61 к/с, 54 к/с и 68 к/с соответственно.

В The Witcher 3 на ультра-настройках графики средняя производительность находилась на уровне 72 к/с (1660 Ti), 91 к/с (1070) и 82 к/с (2060). Максимальные показатели FPS составили в игре 85, 115, 98 к/с соответственно, минимальные - 60, 68, 58 к/с соответственно.

Apex Legends запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 116 к/с (с 1660 Ti), 104 к/с (с 1070) и 127 к/с (с 2060), максимальная - 138, 121, 145 к/с соответственно, минимальная - 101, 91, 110 к/с соответственно.