Выбираем мощное старьё для игр: RX 5700 XT или RTX 2080?

В Resident Evil 4 Remake с DX12, пресетом Maximum, FXAA+TAA средняя частота кадров составила в 1080p - 80 к/с (RX 5700 XT) и 76 к/с (RTX 2080), в 1440p - 55 и 57 к/с соответственно, в 1440p с FSR2 Quality - 74 и 65 к/с.

Call of Duty: Warzone 2.0 запускалась с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В среднем в этой игре удалось получить в 1080p 154 к/с (5700 XT) и 141 к/с (2080), в 1440p - 105 и 102 к/с, в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality - 139 и 133 к/с соответственно.

Assassin's Creed: Valhalla шла с DX12, настройками графики Very High, 100% Scale. Средняя производительность в данной игре в 1080p равнялась 104 к/с и 111 к/с (RX 5700 XT и RTX 2080 соответственно), в 1440p - 79 и 86 к/с, в 1440p с FSR Ultra Quality - 96 к/с и 107 к/с.

В Red Dead Redemption 2 с настройками Maxed, текстурами и тенями Ultra, FXAA/MSAA Off средняя частота кадров находилась в Full HD на уровне 70 к/с (RX 5700 XT) и 75 к/с (RTX 2080), в 1440p - 55 и 60 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 65 и 72 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась с DX12, пресетом Ultra, TAA/FXAA Off, MSAA x2. В разрешении 1080p средний FPS в ней равнялся 101 к/с (с 5700 XT) и 102 к/с (с 2080), в 1440p - 84 и 85 к/с соответственно.