Выбираем недорогую видеокарту AMD: чем RX 6500 XT отличается от RX 6400 в играх

В одном из выпусков на канале GameGangsta на YouTube специалисты протестировали и сравнили в восьми играх две видеокарты: AMD RX 6400 и RX 6500 XT. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении Full HD.

В Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики средняя частота кадров с RX 6500 XT составила 45 к/с, с RX 6400 - 37 к/с. В очень редких событиях значения равнялись 34 к/с и 29 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь составил 219 к/с с RX 6500 XT и 168 к/с с RX 6400. В крайне редких событиях эти показатели равнялись 130 к/с и 112 к/с соответственно.

Проект Assassin's Creed Odyssey на ультра-высоких настройках шёл со средней частотой кадров 35 к/с и 28 к/с (RX 6500 XT и RX 6400). В очень редких событиях производительность опускалась до 5 к/с и 12 к/с с RX 6500 XT и RX 6400 соответственно.

Игра Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. В ней в среднем удалось получить 51 к/с с RX 6500 XT и 44 к/с с RX 6400, а в крайне редких событиях - 36 к/с и 27 к/с соответственно.