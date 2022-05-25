Выбираем недорогую видеокарту AMD: чем RX 6500 XT отличается от RX 6400 в играх

Выбираем недорогую видеокарту AMD: чем RX 6500 XT отличается от RX 6400 в играхВ некоторых проектах разница между ними незначительная
В одном из выпусков на канале GameGangsta на YouTube специалисты протестировали и сравнили в восьми играх две видеокарты: AMD RX 6400 и RX 6500 XT. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении Full HD.
В Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики средняя частота кадров с RX 6500 XT составила 45 к/с, с RX 6400 - 37 к/с. В очень редких событиях значения равнялись 34 к/с и 29 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь составил 219 к/с с RX 6500 XT и 168 к/с с RX 6400. В крайне редких событиях эти показатели равнялись 130 к/с и 112 к/с соответственно.
Проект Assassin's Creed Odyssey на ультра-высоких настройках шёл со средней частотой кадров 35 к/с и 28 к/с (RX 6500 XT и RX 6400). В очень редких событиях производительность опускалась до 5 к/с и 12 к/с с RX 6500 XT и RX 6400 соответственно.
Игра Red Dead Redemption 2 шла с ультра-пресетом. В ней в среднем удалось получить 51 к/с с RX 6500 XT и 44 к/с с RX 6400, а в крайне редких событиях - 36 к/с и 27 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в игре составила 36 к/с - с RX 6500 XT, 29 к/с - с RX 6400. В очень редких событиях эти значения равнялись 14 к/с и 13 к/с соответственно.
В Watch Dogs Legion с высоким пресетом средняя производительность составляла 59 к/с (RX 6500 XT) и 45 к/с (RX 6400). В крайне редких событиях значения были следующими: 30 к/с и 27 к/с соответственно.
Far Cry 6 шла на ультра-настройках. Средний FPS в этой игре равнялся 64 к/с с RX 6500 XT и 51 к/с с RX 6400, в очень редких событиях - 3 к/с и 8 к/с.
В Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 45 к/с (RX 6500 XT) и 36 к/с (RX 6400). В крайне редких событиях показатели опускались до 24 к/с и 20 к/с соответственно.
Вывод
Как видно из результатов тестирования, для современных игр больше подходит видеокарта RX 6500 XT. Разница между ней и RX 6400 с точки зрения средней производительности во всех играх составляет 25 процентов (69 к/с и 55 к/с).
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта Gigabyte RX 6500 XT Gaming OC 4G 4GB GDDR6 64 Bit/ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.