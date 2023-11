Выбираем ноут со «встройкой» AMD для игр: R5 4600G против 5600G, R7 5700G и R7 4700G

The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась с пресетом Low, DX12, Anti Aliasing Off, Amblent Occlusion Off. Средняя производительность здесь находилась на уровне 29 к/с (Ryzen 5 4600G), 30 к/с (Ryzen 5 5600G), 31 к/с (Ryzen 7 5700G), 31 к/с (Ryzen 7 4700G).

Red Dead Redemption 2 шла на низких настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла 24 к/с (с 4600G), 26 к/с (с 5600G), 28 к/с (5700G), 27 к/с (4700G).

Вывод

Между всеми процессорами во всех играх разница была очень незначительная: 1-7 к/с. При этом стабильно хуже остальных оказывался Ryzen 5 4600G, а лучше - Ryzen 7 5700G (причём иногда FPS с 4700G у него совпадал).

Характеристики сборок: