Выбираем процессор среднего класса для игр: Ryzen 5 7600X или Core i5-12600K?

В Call of Duty Modern Warfare II с ультра-пресетом в 1080p в среднем удалось получить 154 к/с (Ryzen 5 7600X) и 147 к/с (Core i5-12600K), в 1440p - 127 к/с и 120 к/с соответственно.

Spider-Man Remastered запускалась на ультра-настройках графики в 1080p со 193 к/с и 184 к/с (Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K), а в 1440p - со 173 и 169 к/с.

Forza Horizon 5 шла в разрешении 1080p (и тоже с ультра-пресетом) в среднем со 163 к/с (Ryzen 5 7600X) и 157 к/с (Core i5-12600K), в разрешении 1440p - со 138 и 132 к/с в среднем.

Игра Battlefield 2042 запускалась с ультра-пресетом в 1080p со средней частотой кадров 165 к/с (Ryzen 5 7600X) и 161 к/с (i5-12600K), в 1440p - 123 к/с и 115 к/с.

В God of War в 1080p на ультра-настройках в среднем удалось достичь 129 к/с и 132 к/с (Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K), в 1440p - 96 к/с в обоих случаях.

Call of Duty Vanguard шла с ультра-пресетом в 1080p со средней производительностью 249 к/с с Ryzen 5 и 247 к/с с i5-12600K, в 1440p - со 174 к/с и 173 к/с.