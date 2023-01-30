Выбираем процессор среднего класса для игр: Ryzen 5 7600X или Core i5-12600K?Протестировали их в играх в 1080p и в 1440p
В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты запустили в современных играх сборки на базе процессоров Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K. Какой из них всё-таки больше подходит для игр?
Фото: TheSpyHood
В Call of Duty Modern Warfare II с ультра-пресетом в 1080p в среднем удалось получить 154 к/с (Ryzen 5 7600X) и 147 к/с (Core i5-12600K), в 1440p - 127 к/с и 120 к/с соответственно.
Spider-Man Remastered запускалась на ультра-настройках графики в 1080p со 193 к/с и 184 к/с (Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K), а в 1440p - со 173 и 169 к/с.
Forza Horizon 5 шла в разрешении 1080p (и тоже с ультра-пресетом) в среднем со 163 к/с (Ryzen 5 7600X) и 157 к/с (Core i5-12600K), в разрешении 1440p - со 138 и 132 к/с в среднем.
Игра Battlefield 2042 запускалась с ультра-пресетом в 1080p со средней частотой кадров 165 к/с (Ryzen 5 7600X) и 161 к/с (i5-12600K), в 1440p - 123 к/с и 115 к/с.
В God of War в 1080p на ультра-настройках в среднем удалось достичь 129 к/с и 132 к/с (Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K), в 1440p - 96 к/с в обоих случаях.
Call of Duty Vanguard шла с ультра-пресетом в 1080p со средней производительностью 249 к/с с Ryzen 5 и 247 к/с с i5-12600K, в 1440p - со 174 к/с и 173 к/с.
TheSpyHood
Village Resident Evil шла в 1080p с ультра-пресетом со средней частотой кадров 217 к/с и 209 к/с (AMD и Intel соответственно), в 1440p - 177 к/с и 172 к/с.
Игра Assassin's Creed Valhalla запускалась на ультра-настройках в 1080p со 149 к/с (AMD) и 132 к/с (Intel), в 1440p - со 113 к/с и 103 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом в 1080p шёл со средней производительностью 144 к/с и 145 к/с (Ryzen 5 7600X и Core i5-12600K), в 1440p - со 104 к/с в обоих случаях.
В Days Gone с ультра-пресетом в 1080p в среднем удалось достичь 185 к/с (Ryzen 5 7600X) и 182 к/с (Core i5-12600K), в 1440p - 142 к/с и 144 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II шла в разрешении 1080p (и с ультра-пресетом) со средней частотой кадров 161 к/с и 159 к/с (AMD и Intel соответственно), в 1440p - 130 к/с и 127 к/с соответственно.
Вывод
Во всех 11 протестированных играх средняя производительность в целом была выше у процессора AMD. Так, разница между ним и Core i5-12600K в 1080p составляла 3% (174 к/с и 169 к/с), в 1440p - тоже примерно 3% (136 к/с и 132 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор AMD Ryzen 5 7600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO)/Intel Core i5-12600K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- операционная система 4*16GB DDR5 5200MHz.