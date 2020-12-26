Выбран лучший производитель процессоров 2020 года

Сначала процессоры AMD и Intel сравнили по ценам. Как правило, модели первого производителя тут остаются вне конкуренции. Кроме того, они выигрывают от широкой совместимости материнских плат с сокетом AM4. Тем не менее, людям, которые ищут платформу с интегрированной графикой и более чем 4 ядрами, лучше обратить внимание на Intel.

С точки зрения игровой производительности победителем вновь назвали AMD. В Tom’s Hardware оговорились, что сравнивали максимально возможную производительность. Для пользователей, которые хотят получить всё от игр и готовы заниматься оверклокингом, модели AMD — лучший выбор. Для создателей контента тоже в большинстве случаев подойдут процессоры «красных».

При сравнении чистых характеристик процессоров лидерство одержали… модели AMD. Они предлагают больше ядер/потоков при аналогичной цене, больше кэш-памяти, поддержку самой быстрой памяти, а также PCIe 4.0 среди моделей среднего и высочайшего уровня.

А вот по части оверклокинга вперёд наконец вырвались процессоры Intel. Модели «синих» дают гораздо больше пространства для манёвра и более высокие достижимые частоты. Нужно лишь заплатить за эту возможность.

Если сравнивать процессоры по энергопотреблению и нагреву, то лучшими вновь окажутся AMD. Их требования к охлаждению более скромные.

Что касается драйверов и ПО, то тут победитель Intel. Продукты компании получают своевременную поддержку новейшего программного обеспечения.

Если говорить об используемом техпроцессе, то AMD снова выглядит лучше, так как Intel застряла на 14 нм для десктопных моделей. По части архитектуры AMD тоже двигается быстрее. Есть ещё один минус у Intel — её процессоры подвержены большему числу уязвимостей, чем модели AMD.