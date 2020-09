Выбраны лучшие сочетания видеокарт и процессоров для игрового компьютера за 50 тысяч рублей

Сочетания протестировали в двух режимах: номинале и разгоне. Проверяли в играх: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

По среднегеометрическим результатам связок в восьми играх лидерами стали сочетания Core i3-9100F + GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 5 2600 + GeForce GTX 1660.

Эти же конфигурации оказались наиболее привлекательными для покупки. Они отлично подходят для игр в разрешении 1920 x 1080 с высокими настройками графики. По таблице ниже можно оценить результаты (чем меньше показатель, тем выгоднее связка):