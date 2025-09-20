Выход гарнитуры дополненной реальности Samsung отложили

Samsung планирует реализовать около 100 тысяч экземпляров, но точный объём будет зависеть от спроса после старта продаж. Причиной задержки называют «корректировку маркетинговой стратегии».

Важно, что Moohan не покажут вместе с новым складным втрое смартфоном Galaxy Z TriFold. Для него компания готовит отдельное мероприятие — в конце октября или ноябре.

Цена гарнитуры в Южной Корее составит примерно 2 млн вон (около 1400 долларов). При этом Moohan получит экран с рекордной плотностью пикселей — около 3800 ppi, что выше, чем у Apple Vision Pro. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, дополненный 16 ГБ оперативной памяти.