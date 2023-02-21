Выполнена «невыполнимая» задача: создан Linux под фирменный процессор Apple M1

Выполнена «невыполнимая» задача: создан Linux под фирменный процессор Apple M1Осталось совсем немного до идеала
Вышел M1 Mac Linux 6.2. Изначально создатель Linux Линус Торвальдс считал это невыполнимой задачей. Однако теперь открытую операционную систему можно запустить на компьютерах с чипами Apple M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra.
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Торвальдс давно хотел ноутбук ARM, способный работать под управлением Linux, и когда вышел MacBook Air на M1, он сказал, что это была бы идеальная машина, если бы не ограничения Apple.
Однако группа разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом объединилась под общим названием Asahi Linux, чтобы решить эту проблему. «Наша цель — не только заставить Linux работать на этих машинах, но и отполировать его до такой степени, чтобы его можно было использовать в качестве повседневной ОС», — заявили разработчики.
Теперь же поддержка M1 Mac на Linux 6.2 стала практически официальной.