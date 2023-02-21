Выполнена «невыполнимая» задача: создан Linux под фирменный процессор Apple M1

Торвальдс давно хотел ноутбук ARM, способный работать под управлением Linux, и когда вышел MacBook Air на M1, он сказал, что это была бы идеальная машина, если бы не ограничения Apple.

Однако группа разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом объединилась под общим названием Asahi Linux, чтобы решить эту проблему. «Наша цель — не только заставить Linux работать на этих машинах, но и отполировать его до такой степени, чтобы его можно было использовать в качестве повседневной ОС», — заявили разработчики.

Теперь же поддержка M1 Mac на Linux 6.2 стала практически официальной.