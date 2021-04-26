Выпущен аналог процессора Xbox нового поколения для компьютеров

В названии процессора нет слова «Ryzen», то есть он не принадлежит к официально линейке десктопных продуктов AMD. Однако он использует плату AMD Cardinal. Она также поставляется с массивом памяти GDDR6, который распаян вокруг процессора. Так же, как с APU XBOX.

Процессор 4700S — это восьмиядерная модель, изготовленная по 7-нм технормам. Подтверждается, что чип выполнен на архитектуре Zen2, его частота достигает 4,0 ГГц, а объём кэш-памяти составляет 12 МБ. Это больше, чем у Xbox Series X (3,8 ГГц). У 4700S неактивна встроенная графика (iGPU). То есть системе понадобится дискретная видеокарта.

Система с AMD 4700S использует 16 ГБ памяти GDDR6. Это доказывает, что APU может быть отбракованным процессором Xbox Series X, который тоже связан с 16 ГБ памяти.

Что касается скорости работы, то система 4700S в сочетании с AMD Radeon RX 550, может быть быстрее, чем связка Intel Core i7-9750H и GeForce RTX 2060.