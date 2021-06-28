Выпущен компьютер на комплектующих ранней версии консоли Xbox Series X

Сообщается, что плату с APU отбраковали в процессе производства. В целом, она включает в себя ещё распаянную память GDDR6, систему охлаждения и порты ввода и вывода. Здесь используется контроллер Fusion A77E. В AMD отмечают, что «цельнопаянная конструкция занимает меньше места и исключает выбор компонентов наугад при сборке системы».

Покупатели моноблока могут выбрать вариант либо с 8, либо с 16 ГБ памяти GDDR6. Чтобы подключить его к монитору, нужна дискретная видеокарта, совместимая с PCIe x16 (Gen2 x4). AMD рекомендует для системы блок питания мощностью от 250 Вт.

Официальная стоимость моноблока пока неизвестна.